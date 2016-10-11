«Кубань»: «Перед Калешиным поставлена задача добиваться максимума в каждом матче»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал назначение Евгения Калешина на пост исполняющего обязанности главного тренера краснодарской команды.

«В структуре клуба есть команда «Кубань-2», которая неплохо выступает во второй лиге. Работая там, Калешин доказал, что может исполнять обязанности главного тренера первой команды. Перед Евгением Игоревичем поставлена задача – добиваться максимального результата в каждом матче. Ему будет дано время нормально работать.

В команде царит рабочая футбольная атмосфера. Сегодня была выплачена часть долгов. Работа в этом направлении ведется. Есть полное понимание того, что расчет будет произведен. Когда планируется погасить всю задолженность? Была бы моя воля, этих долгов не существовало бы вообще. Но, к сожалению, есть некоторые трудности, но критической ситуации в клубе нет», — сказал Крапивка.