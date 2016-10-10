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    Кирьяков: «Первая задача «Арсенала» – войти в зимнюю паузу выше 13-го места»

    Новый наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подчеркнул, что будет стараться улучшить турнирную ситуацию команды в ближайших матчах. По его словам, перед «канонирами» стоит задача закончить осеннюю часть чемпионата России выше 13-го места в турнирной таблице. По прошествии девяти туров красно-желтые располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе семь очков.

    «Ближайшая цель – это улучшить турнирную ситуацию. Необходимо покинуть зону вылета, постараться набрать максимальное количество очков. Первая задача – это выйти в зимнюю паузу выше 13-го места в турнирной таблице.

    Приблизительно понимаю, что нужно сделать, чтобы команда стала больше забивать. Но нужно понимать, что мы будем идти постепенно – от игры к игре. Изменения могут коснуться плана и схемы игры. К каждому сопернику будем специально готовиться», – сказал Кирьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2016 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 11 октября 2016, 01:04

      Он приблизительно понимает что нужно сделать. ВОТ ЭТО КРЕНДЕЛЬ.Павлов точно знал что нужно делать и делал.Команда неплохо смотрелась при том что травмированы напы.Сейчас КИРЯ приблизительно наделает делов.АРСЕНАЛ МНЕ ВАС ЖАЛЬ ЗА ВАШ ВЫБОР.

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