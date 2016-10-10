Кирьяков: «Первая задача «Арсенала» – войти в зимнюю паузу выше 13-го места»

Он приблизительно понимает что нужно сделать. ВОТ ЭТО КРЕНДЕЛЬ.Павлов точно знал что нужно делать и делал.Команда неплохо смотрелась при том что травмированы напы.Сейчас КИРЯ приблизительно наделает делов.АРСЕНАЛ МНЕ ВАС ЖАЛЬ ЗА ВАШ ВЫБОР.
Новый наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подчеркнул, что будет стараться улучшить турнирную ситуацию команды в ближайших матчах. По его словам, перед «канонирами» стоит задача закончить осеннюю часть чемпионата России выше 13-го места в турнирной таблице. По прошествии девяти туров красно-желтые располагаются на 14-й строчке, имея в своем активе семь очков.
«Ближайшая цель – это улучшить турнирную ситуацию. Необходимо покинуть зону вылета, постараться набрать максимальное количество очков. Первая задача – это выйти в зимнюю паузу выше 13-го места в турнирной таблице.
Приблизительно понимаю, что нужно сделать, чтобы команда стала больше забивать. Но нужно понимать, что мы будем идти постепенно – от игры к игре. Изменения могут коснуться плана и схемы игры. К каждому сопернику будем специально готовиться», – сказал Кирьяков.