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    Кирьяков: «Над предложением «Арсенала» не думал, согласился сразу»

    Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подчеркнул, что не раздумывал над предложением «канониров», а сразу дал положительный ответ. Также специалист сообщил, что состав тренерского штаба красно-желтых будет сформирован по ходу чемпионата.

    «Меня пригласил президент «Арсенала» Гурам Аджоев. Думал недолго, такими предложениями не разбрасываются. Даже не взвешивал «за» и «против», а сразу положительно ответил и стал собирать информацию по команде и игрокам. Работать начал почти сразу.

    Что касается тренерского штаба и моих помощников, то все находится в рабочем режиме, пока было не до этого. У нас на носу очень важная игра с сильным соперником, поэтому решать, кто войдет в тренерский штаб, будем по ходу движения», – сказал Кирьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2016 21:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 11 октября 2016, 17:32

      А пора бы думать, ведь не мальчик уже.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 11 октября 2016, 01:00

      Название "Арсенал" в заголовках постоянно сбивает меня с толку. Переименовать бы надо.

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