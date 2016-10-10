Исполняющим обязанности главного тренера «Кубани» стал Калешин

Наставник «Кубани-2» Евгений Калешин будет исполнять обязанности главного тренера основной команды желто-зеленых. Об этом сообщил пресс-атташе краснодарского клуба Вячеслав Иванов. Напомним, четвертого октября руководство «Кубани» прекратило сотрудничество с румынским специалистом Даном Петреску. По прошествии 16-ти туров команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

«Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера. Он уже работал в тренерском штабе «Кубани-2», после чего был привлечен к работе с основной командой. Уже завтра проведет первую тренировку с командой в новом статусе», – сказал Иванов.