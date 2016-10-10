Корян: «Уход из «Локомотива» помог мне в футбольном развитии»

Бывший нападающий «Локомотива» Аршак Корян, ныне выступающий за «Витесс», рассказал о причинах своего решения перейти в голландский клуб.

– С «Локомотивом» вы расставались шумно. У вас был конфликт с руководством перед отъездом в Голландию?

– У нас были не то чтобы натянутые отношения с руководством. Мы и общались не много. Просто у меня появилось желание уйти.

– То есть вы были всем довольны в «Локомотиве»?

– Не совсем так. Я не был доволен своим положением в команде. Это не означает, что они должны были меня оставить. Это значит, что именно я был недоволен. Я не был на них в обиде. Но нужно было принять решение: либо оставаться, либо уходить. Я принял решение уйти.

– «Локомотив» просто упускает своих воспитанников?

– Ну, если взять по факту, то это, в принципе, так. Но мы не знаем историю каждого из тех, кто уходил: зачем и почему. Я уходил, потому что считал, что мне это поможет. И думаю, мне это помогло в футбольном развитии. Остальные ребята, может быть, тоже хотели играть, может, в «Локомотиве» что-то не получилось. Мы не знаем этих историй.