Кутепов: «Сборная России пропустила не просто многовато, а очень много»

Защитник сборной России Илья Кутепов после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) выразил мнение, что россияне пропустили слишком много голов в данной встрече.

«Мы пропустили не просто многовато, а очень много, будем делать выводы и проведем работу над ошибками. Не могу сказать, с чем они связаны, говорить на эмоциях будет неправильно. Конечно, нам хотелось вытащить этот матч, может, даже выиграть. Полный стадион болельщиков пришел посмотреть, но результат, к сожалению, не получился», – сказал Кутепов.