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  • Дзюба: «Сборная России не должна позволять себе, чтобы несколько игроков стояли и курили»

Дзюба: «Сборная России не должна позволять себе, чтобы несколько игроков стояли и курили»

9 октября 2016, 22:36
35

Нападающий сборной России Артем Дзюбы после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) оценил действия линий атаки и обороны россиян в данной встрече, отметив индивидуальные ошибки партнеров.

– К сожалению, проиграли, настроение не лучше. Первый гол сами себе привезли, третий – тоже, четвертый – опять пенальти. На ровном месте два футболиста стоят и привозят. Понятно, что на этом уровне такие ошибки недопустимы, наказывают за них моментально. Коста-Рика – очень добротная команда, хорошо обращается с мячом. У них в обороне тоже есть проблемы, чем мы и воспользовались. Но ошибаться так много на таком высоком уровне – непозволительная роскошь.

– В атаке положительная динамика присутствует?

– Из положительных моментов отмечу, что мы играли очень динамично. Нам есть куда стремиться и в чем прибавлять: обороняются не только центральные защитники, но и вся команда. Нужно перекрывать все зоны, мы не можем себе позволять, что один-двое стояли и курили – у нас нет супер-звезд. Всем нужно пахать, через эту работу и появятся моменты, а там что-нибудь придумаем.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Дзюба Артем
Комментарии (35)
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Бриг
1476042713
Хорошо бы про этих двух подробнее. Сам-то Дз. в защите нормально отработал?
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семечкин
1476042867
тебе бы, Артёмка, сыграть ещё игры три как сегодня, а потом уже надеть майку с надписью "лидер сборной" и уж тогда всех куривших гонять.... А то подставил один раз голову, один раз ногу(правда хорошо подставил, слов нет), а рассуждаешь уже как Блохин... ДАВАЙ ИГРАЙ, А НАУЧИТ СНАЧАЛА ЧЕРЧЕСОВ, А ПОТОМ И ТЫ ПРОДОЛЖИШЬ...
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Ronaldinho BrazilBarsa
1476043794
Сам мертвечина полный! ходит только ноет что пас ему не туда дали! пытается обвести кого то и падает! Длинное бревно! подставил пару раз свои ветки и звезду поймал!
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komandos99
1476044055
Ха ха ха,бревно то посмотрите как запел!!!На свою игру посмотрел бы сначала,звезда мля!!!
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yurman77
1476046105
Игрочишка заговорил!
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Sashka Reshetov
1476046676
Вы уже достали обсерать Дзюбу! Чего вы в жизни добились,что вы можете?! Это хороший игрок, качественный! Настоящий нападающий! Вам всем далеко до него!
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marslond
1476048747
Об этом перед матчам нужно думать, а не после игры рассуждать.
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+50/-50
1476054452
- " Первый гол сами себе привезли, третий – тоже, четвертый – опять пенальти. На ровном месте два футболиста стоят и привозят". Игрок "Зины" окрысился против "лошадей".
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Zeff
1476059490
Игроки ЦСКА злостные курильщики. Уфа их накажет.
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Диктор
1476074466
Можно подумать ты играл в первом тайме? Вася конечно давно не уровень сборной ,но и ты хер бы забил бы не попади в тебя мячиком.
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