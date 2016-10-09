Дзюба: «Сборная России не должна позволять себе, чтобы несколько игроков стояли и курили»

Нападающий сборной России Артем Дзюбы после поражения национальной команды в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) оценил действия линий атаки и обороны россиян в данной встрече, отметив индивидуальные ошибки партнеров.

– К сожалению, проиграли, настроение не лучше. Первый гол сами себе привезли, третий – тоже, четвертый – опять пенальти. На ровном месте два футболиста стоят и привозят. Понятно, что на этом уровне такие ошибки недопустимы, наказывают за них моментально. Коста-Рика – очень добротная команда, хорошо обращается с мячом. У них в обороне тоже есть проблемы, чем мы и воспользовались. Но ошибаться так много на таком высоком уровне – непозволительная роскошь.

– В атаке положительная динамика присутствует?

– Из положительных моментов отмечу, что мы играли очень динамично. Нам есть куда стремиться и в чем прибавлять: обороняются не только центральные защитники, но и вся команда. Нужно перекрывать все зоны, мы не можем себе позволять, что один-двое стояли и курили – у нас нет супер-звезд. Всем нужно пахать, через эту работу и появятся моменты, а там что-нибудь придумаем.