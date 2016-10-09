Дзюба назвал стадион «Краснодар» лучшим в России

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) назвал стадион «Краснодар», на котором прошла встреча, лучшим в России. Отметим, что данная игра стала первой, которую приняла данная арена.

«Сейчас стадион «Краснодар» – самый лучший в России. Хоть открылась новая арена у ЦСКА, «Казань-Арена» хороший, спартаковский неплохой, но у «Краснодара» – номер один. И если со стороны он выглядит не так шикарно, то внутри самый продуманный и самый красивый – этот медиаэкран, цвета внутри чаши, атмосфера», – сказал Дзюба.