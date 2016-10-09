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  • Дзюба: «Сильно испугался, когда Самедов сказал, что не видит меня»

Дзюба: «Сильно испугался, когда Самедов сказал, что не видит меня»

9 октября 2016, 19:47
9

Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча со сборной Коста-Рики (3:4) рассказал об эпизоде с участием полузащитника национальной команды Александром Самедовым. Напомним, на 31-й минуте встречи хавбек столкнулся с голкипером соперников Кейлором Навасом.

«Вначале я вообще перепугался, когда Самедов сказал, что он меня не видит. Хотя я был в метре от него. Это меня сильно и испугало, его так «чиркануло». Хорошо, что обошлось. Сначала думали, что это моментальная замена, а Сашка остался на поле и провел очень сильный матч. Считаю, что он, наверное, лучший игрок в составе нашей сборной сегодня. Молодец, при таком ударе и рассечении остаться в игре – это дорого стоит», – сказал Дзюба.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Самедов Александр Дзюба Артем
Комментарии (9)
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B_A_IV
1476032010
ну лишь бы без последствий
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Bukmop
1476032301
надеюсь Самедов без последствий. Самедов - лучший игрок матча.
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sergey_86-76
1476034230
Саня, здоровья тебе крепкого!! все силы игре отдал, за ЛОКО также надо.
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shurik45
1476034783
Шурику здоровья. Надо прибавить в движении с мячом ,так и без него.
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Joko21
1476041085
Боец!
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Бриг
1476043524
Вспоминаю Евро. Почему Слуцкий Самедова не ставил - так и не понял.
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арейская
1476055186
Да, бесспорно, Самедов был лучшим
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