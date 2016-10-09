Дзюба: «Сильно испугался, когда Самедов сказал, что не видит меня»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча со сборной Коста-Рики (3:4) рассказал об эпизоде с участием полузащитника национальной команды Александром Самедовым. Напомним, на 31-й минуте встречи хавбек столкнулся с голкипером соперников Кейлором Навасом.

«Вначале я вообще перепугался, когда Самедов сказал, что он меня не видит. Хотя я был в метре от него. Это меня сильно и испугало, его так «чиркануло». Хорошо, что обошлось. Сначала думали, что это моментальная замена, а Сашка остался на поле и провел очень сильный матч. Считаю, что он, наверное, лучший игрок в составе нашей сборной сегодня. Молодец, при таком ударе и рассечении остаться в игре – это дорого стоит», – сказал Дзюба.