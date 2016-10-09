Черчесов: «Неуд» сборной России за индивидуальные просчеты»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Также специалист отметил отличную атмосферу на новом стадионе в Краснодаре.

«Великолепный стадион, отличная атмосфера. Но игра получилась «рваная». Нам, конечно же, есть над чем работать. Коста-Рика в атаке играет лучше, чем в обороне. У соперника есть индивидуально сильные футболисты, которые, при наличии пространства и времени, способны решить эпизод. Об этом мы говорили на теории. Так получилось и в жизни.

Какую оценку поставил сборной? Смотря за что. За кулисы – пять. За то, что вернулись в игру и боролись до победы – хорошая оценка. За результат – два. И «неуд» за индивидуальные просчеты. Если у тебя есть такой нападающий, как Дзюба, способный принять мяч, то надо этим оружием пользоваться. Мы, кстати, играли не только длинными передачами, а по ситуации», – заявил наставник российской сборной.