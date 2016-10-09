Лев: «Мюллер на ЧЕ-16 попал в безголевую фазу»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал мнение о нападающем «Баварии» и национальной команды Томасе Мюллере. Напомним, на прошедшем чемпионате Европы форвард не забил ни одного гола.

«У нападающих случаются такие фазы, когда они не забивают голы. Им просто не везет. Именно это случилось с Томасом на Евро. Но этот футболист всегда может забить, что и продемонстрировал в матче с чехами. Начиная с чемпионата мира 2010 Мюллер очень много забивал и за сборную, и за команду. Это нормально, что потом случается такая фаза, в которую он попал на Евро», – заявил Лев.