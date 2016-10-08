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  • Гасилин: «В «Шальке» после игр пили пиво и даже специально брали его в автобус»

Гасилин: «В «Шальке» после игр пили пиво и даже специально брали его в автобус»

8 октября 2016, 15:13
3

Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Шальке», рассказал, как состоялся его переход в гельзенкирхенский клуб. Также игрок сине-бело-голубых признался, что будет скучать по немецким сосискам, и поведал о традиции кобальтовых – пить пиво после матчей.

– Как возник вариант с арендой в «Шальке»? «Зенит» использовал связи с клубом или скауты «Шальке» вас нашли?

– На самом деле, сложились оба варианта. Я удачно сыграл за молодежную сборную России на Евро до 19 лет. Там и команда играла, и я лично. У меня было предложение не только от «Шальке», но и от других клубов, но «Зенит» рекомендовал перейти именно в немецкий клуб, с которым у Питера партнерские отношения.

– «Шальке» даже заявил вас в Лигу Европы. Все настолько хорошо складывалось?

– Да, шанс сыграть был. «Шальке» неплохо начал групповой раунд, команда набрала много очков в первых играх и можно было пробовать ротацию, но на тренировке я получил травму. А так мог бы попасть в заявку на матч, может быть, дали бы шанс.

– Чего российского вам больше всего не хватало в Германии?

– Не хватало элементарного общения на родном языке. В «Шальке» почти никто не говорил по-русски, и это было сложно. Зато теперь скучаю по немецким сосискам!

– Пиво и сосиски вошли в постоянный рацион?

– Нет, пиво почти не употреблял. Но после игр существовала традиция, что все обязательно пили пиво, даже специально брали в автобус.

Полностью интервью Гасилина читайте здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Шальке-04 Зенит Гасилин Алексей
Комментарии (3)
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Pourport
1475944069
Чего удивляться то?!)В английском Чемпионшип,игроки с фанатами заправляются пинтой пива,и вместе на стадион!)
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Garrincha58
1475993367
Комментарий удален.
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