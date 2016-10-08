Дракслер намерен уйти из «Вольфсбурга» следующим летом

По словам агента Фабио Паризи, представляющего интересы полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера, 23-летний игрок намерен покинуть «волков» в летнее трансферное окно. Паризи считает, что немец идеально впишется в игровую модель «Ювентуса».

«Минувшим летом Дракслер был близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане были готовы заплатить за него 65 миллионов евро. Могу точно сказать, что игрок покинет «Вольфсбург» по завершении текущего сезона. Юлиан идеально бы подошел «Ювентусу», однако неизвестно, будет ли он вновь нужен туринцам. «Бьянконери» все еще могут позволить себе тратить большие суммы на приобретение футболистов благодаря прибыли, полученной он продажи Погба», – сказал Паризи.