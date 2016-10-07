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Мовсисян: «Буду играть, несмотря на боль»

7 октября 2016, 09:45

Форвард «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян поможет своей команде в ближайших матчах МЛС, несмотря на боль в пятке.

«Я бы не сказал, что чувствую себя слишком хорошо. Да, присутствуют кое-какие проблемы с физической формой. Это просто боль. Я могу играть через нее и надеюсь, что мне не станет хуже. До конца регулярного чемпионата осталось две игры. Нам нужно выиграть эти игры, и я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде», – сказал он в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что права на футболиста принадлежат «Спартаку». В текущем сезоне Мовсисян провел за «Реал Солт Лейк» 27 матчей, в которых забил девять мячей.

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Реал Солт-Лейк Мовсисян Юра
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