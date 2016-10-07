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  • Муслин: «Смогли обыграть Молдавию за счет качества наших футболистов

Муслин: «Смогли обыграть Молдавию за счет качества наших футболистов

7 октября 2016, 06:34

Наставник сборной Сербии Славолюб Муслин пообщался с журналистами после матча с командой Молдавии, который проходил в рамках квалификации ЧМ-2018 (3:0).

«В начале соперник больше владел преимуществом. У них был один полумомент, неплохо начали, но потом мы смогли забить очень важный гол. Мы еще до начала матча знали, что легко не будет, но мы выиграли, и счет закономерен.

За счет чего мы смогли добыть три очка? За счет качества наших футболистов, которые играют в хороших зарубежных чемпионатах. Я думаю, что в этом заключается разница между нами и Молдовой», – сказал Муслин в интервью изданию «Молдавский футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Молдавия
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