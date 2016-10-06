Врач ЦСКА: «Надеемся, что на следующей неделе Акинфеев приступит к тренировкам»

Главное на матч с монако выйти
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии футболистов столичного клуба. По словам Керимова, голкипер сборной России и армейцев Игорь Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе.
– Сегодня стало известно, что Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Сможет ли капитан команды принять участие в ближайшем поединке с «Уфой» 14 октября?
– Действительно, Игорь в декабре вновь отправится в ту же клинику. Мы рассчитываем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам. Что же до встречи с «Уфой», решение о том, сыграет ли Акинфеев, будет принято непосредственно перед матчем.
– Что произошло с Помазуном?
– У него было повреждение коленного сустава, и ситуация требовала артроскопического вмешательства. Операция прошла успешно. В этом году Помазун уже не сыграет, рассчитываем, что он будет работать на зимних сборах.
– Когда ждать возвращения Дзагоева?
– На данный момент он занимается индивидуально под присмотром наших физиотерапевтов.
– А что с Головиным?
– Он только начал восстановление. Сроки его возвращения в строй объявим чуть позже.
– Наконец, пару слов о Цауне. Он по-прежнему не занимается наравне со всеми?
– Пока Цауня действительно не может тренироваться в общей группе. Мы общались с хирургом, который его оперировал, и решили, что ближайшую неделю игрок будет работать индивидуально под присмотром физиотерапевтов.