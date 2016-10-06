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    Врач ЦСКА: «Надеемся, что на следующей неделе Акинфеев приступит к тренировкам»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии футболистов столичного клуба. По словам Керимова, голкипер сборной России и армейцев Игорь Акинфеев приступит к тренировкам на следующей неделе.

    – Сегодня стало известно, что Акинфееву предписано консервативное лечение с повторным обследованием в декабре. Сможет ли капитан команды принять участие в ближайшем поединке с «Уфой» 14 октября?

    – Действительно, Игорь в декабре вновь отправится в ту же клинику. Мы рассчитываем, что на следующей неделе он приступит к тренировкам. Что же до встречи с «Уфой», решение о том, сыграет ли Акинфеев, будет принято непосредственно перед матчем.

    – Что произошло с Помазуном?

    – У него было повреждение коленного сустава, и ситуация требовала артроскопического вмешательства. Операция прошла успешно. В этом году Помазун уже не сыграет, рассчитываем, что он будет работать на зимних сборах.

    – Когда ждать возвращения Дзагоева?

    – На данный момент он занимается индивидуально под присмотром наших физиотерапевтов.

    – А что с Головиным?

    – Он только начал восстановление. Сроки его возвращения в строй объявим чуть позже.

    – Наконец, пару слов о Цауне. Он по-прежнему не занимается наравне со всеми?

    – Пока Цауня действительно не может тренироваться в общей группе. Мы общались с хирургом, который его оперировал, и решили, что ближайшую неделю игрок будет работать индивидуально под присмотром физиотерапевтов.

    Источник: Бобсоккер

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    06.10.2016 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 6 октября 2016, 23:57

      Главное на матч с монако выйти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 22:50

      Давно уже говорю, что Игорьку надо слинять подальше от матчей ЛЧ, ага.

      -1
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