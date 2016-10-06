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    Кирьяков: «Над предложением «Арсенала» долго не думал. Работать в РФПЛ – вызов для меня»

    Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера тульского «Арсенала».

    – Сергей Вячеславович, поздравляем вас с назначением. Долго ли раздумывали над предложением?

    – Спасибо за поздравления. Хочу поблагодарить президента «Арсенала» Гурама Захаровича Аджоева за оказанное доверие. Работа в команде Премьер-лиги – это вызов для меня. Поэтому я долго не думал и с удовольствием принял предложение. Есть понимание, в какую сторону нам двигаться. Сразу скажу, что три забитых мяча в стартовых турах – плохой показатель. Будем над этим работать. Благо, есть время.

    – С чего планируете начать работу?

    – Сейчас не готов говорить об изменениях в тренировочном процессе. Уже вечером мы сядем и все спланируем. Поймем, нужны ли товарищеские игры, найдем ли мы хорошего соперника для спарринга, кто в списке травмированных игроков.

    – Каким будет рисунок игры «Арсенала» при тренере Кирьякове?

    – Уже 16 октября все будет видно в матче с «Краснодаром». Часть плана я озвучил – мы хорошо поработаем в нападении. Болельщики хотят видеть победы, голевые моменты и голы соответственно.

    – Какие изменения произойдут в тренерском штабе?

    – В ближайшие день-два все узнаете. Мы занимаемся этим вопросом.

    – Что хотите сказать болельщикам?

    – В Туле богатые футбольные традиции. Знаю об этом с малых лет, все-таки я родился рядом, в соседней с Тульской Орловской области. В те времена мы с завистью смотрели на тульскую команду, что делают в Туле для развития футбола и сколько народу приходит на стадион. Я попал в футбольный город. Мне дали шанс сделать так, чтобы команда тут играла в хороший футбол.

    – Какие впечатления от инфраструктуры клуба?

    – Все нормально. Главное – на базе есть футбольное поле. Остальными вопросами займется президент. Знаю, что планируются работы по улучшению во всех направлениях.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    06.10.2016 15:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 6 октября 2016, 18:37

      Удачи! Не с Краснодаром, а вообще. Найди такого же напа, каким был сам.

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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ > sochi-2013 6 октября 2016, 19:32

      НАПОМ ОН КАКИМ НЕ КОКИМ БЫЛ,А ВОТ КАКОЙ ОН ТРЕНЕР?ВЗЯЛ БЫ КОГО СО ВТОРОЙ ПОТРЕНЕРОВАЛ,СОЗДАЛ КОМАНДУ.А ТУТ НА ТЕБЕ НА ВСЁ ГОТОВОЕ.ПАВЛОВ ВЫИГРАЛ ВЫШКУ,А ЕГО ВЫГНАЛИ.ПОЗОР!

      0
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 6 октября 2016, 17:37

      что ты спланируеш?первая твоя победа от КРАСНОДАРА 0-5

      -1
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