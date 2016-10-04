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  • Кричевский: «Результаты у ЦСКА стабильные, построен стадион. Проект Гинера можно считать завершенным»

Кричевский: «Результаты у ЦСКА стабильные, построен стадион. Проект Гинера можно считать завершенным»

4 октября 2016, 16:30
23

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский высказал мнение о возможной продаже ЦСКА Евгением Гинером. По мнению Кричевского, проект президента армейцев можно считать завершенным.

«Если Гинер уйдет из российского футбола, на футболе это никак не отразится. Были в его истории и периоды более слабые в экономическом преломлении по сравнению с нынешними, были и лучшие времена, когда ЦСКА и «Зенит» завоевывали еврокубки. Гинер может лишиться или уже испытывает сложности с финансированием футбольного проекта. Связано это с перестановками в высшем руководстве страны.

В данном случае проект Гинера можно считать завершенным. Результаты у ЦСКА стабильные, стадион построен и введен в эксплуатацию. Естественно, потенциальная оценка ЦСКА весьма высока. Поэтому если Гинер решит продать клуб, это можно будет считать успешным окончанием данного инвестиционного проекта», – заявил Кричевский.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (23)
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zagrizlik
1475588387
"Связано это с перестановками в высшем руководстве страны". Стесняюсь спросить,а что поменялось в этом аспекте за последние 16 лет?
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cska-62
1475588913
"Гинер может лишиться или уже испытывает сложности с финансированием футбольного проекта. Связано это с перестановками в высшем руководстве страны". Никита Кричевский Если автор этого высказывания намекает на увольнение Сергея Иванова, то можно об этом было бы сказать прямо... А так - одни недомолвки и пространные рассуждения... То есть обычная "пурга" для неразумных гоев... Которой нас уже кормят четверть века!
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oyabun
1475589448
Продать то он может и хочет, да вот только кто ж его купит? Шейхи вкладываются только в английские клубы..
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FanatSerj
1475589592
где таких нариков находят? Что они курят? хоть бы делились изредка.
Хз может это везде так, но наше СМИ просто порой мозг выносит, с начало что то сами придумывают, закидывают новость под "Осведомленный источник" т.е Вася Пупки сказал....
А потом на полном серьёзе начинают обзванивать всех псевдоэкспертов, домохозяек и людей желательно далеких от футбола и начинают спрашивать их мнение...
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GM
1475591113
Как только команда получает новый стадион, так сразу находятся ИКСперДы, которые начинают рассуждать о срочной продаже клуба. Помните, как тоже самое говорили про СпаМ после открытия "Закрытия-Арены"? Сейчас еще доделают, наконец-то питерский долгострой и очередные "пророчества" будут делать про Зенит.
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gor77
1475593772
Бомбардир! Вы уж такие маленькие "мнения" копируйте полностью. Это недокопированная часть интервью: Экономист подчеркивает, что нынешнему президенту ПФК ЦСКА не обязательно продавать клуб полностью – он может и остаться в составе учредителей, но с существенно меньшей долей. - На мой взгляд, от всего российского футбола Гинеру можно сказать спасибо за то, что он за 15 лет сделал из ЦСКА ведущий российский клуб и создал инфраструктуру, которой у ЦСКА никогда в истории не было, - заявил Кричевский.
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Измайловский Кочегар
1475594904
> Связано это с перестановками в высшем руководстве страны Откаты, б, закончились?! :-E
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Aztec58
1475597122
Гинер - это футбольный Чубайс, это серый кардинал российского футбола, это зло. Если он уйдёт из футбола, то это уже конец полярной ночи. Если уйдёт... А стадион он фиг продаст с клубом, не для того он его строил, даже в ущерб бюджету клуба.
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a-rakhmatov
1475598241
ЦСКА - готовый проект.....нынче тренд продавать готовый бизес...Гинер просто решил вложить деньги в другой проект)))
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Коняга со стажем
1475604278
Леню убрать надо,а не Гинера! А Гинеру надо обратить свой взгляд на хоккей и помочь Квартальнову выйграть Гагарина!
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