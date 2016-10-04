Кричевский: «Результаты у ЦСКА стабильные, построен стадион. Проект Гинера можно считать завершенным»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский высказал мнение о возможной продаже ЦСКА Евгением Гинером. По мнению Кричевского, проект президента армейцев можно считать завершенным.
«Если Гинер уйдет из российского футбола, на футболе это никак не отразится. Были в его истории и периоды более слабые в экономическом преломлении по сравнению с нынешними, были и лучшие времена, когда ЦСКА и «Зенит» завоевывали еврокубки. Гинер может лишиться или уже испытывает сложности с финансированием футбольного проекта. Связано это с перестановками в высшем руководстве страны.
В данном случае проект Гинера можно считать завершенным. Результаты у ЦСКА стабильные, стадион построен и введен в эксплуатацию. Естественно, потенциальная оценка ЦСКА весьма высока. Поэтому если Гинер решит продать клуб, это можно будет считать успешным окончанием данного инвестиционного проекта», – заявил Кричевский.
Хз может это везде так, но наше СМИ просто порой мозг выносит, с начало что то сами придумывают, закидывают новость под "Осведомленный источник" т.е Вася Пупки сказал....
А потом на полном серьёзе начинают обзванивать всех псевдоэкспертов, домохозяек и людей желательно далеких от футбола и начинают спрашивать их мнение...