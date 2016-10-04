Кричевский: «Результаты у ЦСКА стабильные, построен стадион. Проект Гинера можно считать завершенным»

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский высказал мнение о возможной продаже ЦСКА Евгением Гинером. По мнению Кричевского, проект президента армейцев можно считать завершенным.

«Если Гинер уйдет из российского футбола, на футболе это никак не отразится. Были в его истории и периоды более слабые в экономическом преломлении по сравнению с нынешними, были и лучшие времена, когда ЦСКА и «Зенит» завоевывали еврокубки. Гинер может лишиться или уже испытывает сложности с финансированием футбольного проекта. Связано это с перестановками в высшем руководстве страны.

В данном случае проект Гинера можно считать завершенным. Результаты у ЦСКА стабильные, стадион построен и введен в эксплуатацию. Естественно, потенциальная оценка ЦСКА весьма высока. Поэтому если Гинер решит продать клуб, это можно будет считать успешным окончанием данного инвестиционного проекта», – заявил Кричевский.