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    Ринат Билялетдинов: «Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой»

    Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал спорный эпизод в поединке 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). Напомним, что в концовке встречи арбитр Сергей Иванов не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе. У защитника сине-бело-голубых уже была желтая карточка, и он мог получить вторую. В ответной атаке петербуржцы заработали пенальти, который реализовал Жулиано.

    «Нужно было, наверное, дать фол и не наказывать Кришито второй желтой. Это был бы удовлетворительный результат для обеих сторон. В таком случае «Зенит» бы не забил гол в ответной атаке», — сказал Билялетдинов.

    Источник: Газета.ру

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    03.10.2016 18:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 4 октября 2016, 04:56

      Всё дело не в том, что Спартак проиграл,
      Судят по разному, я всяко видал.
      Но если молчать, то эти ребята
      Объявят чемпиона до начала чемпионата.
      Да и хошь не хошь, плач не плач,
      Был испорчен матч.
      (Пусть Питер считает, что это не так,
      Но каждый когда то был в жизни М.дак)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Финт 4 октября 2016, 00:39

      Всё верно сказал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Bukmop 3 октября 2016, 23:18

      Разве не было матчей, когда рефери подсуживал красно-белым?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 3 октября 2016, 23:15

      Рядовая ошибка. На результат не влияла-Спартак ничего не мог-два мяча Зенит практически сам себе забил по дурости. Больше Спартак ничего создать не смог. Поэтому этот вой-от сознания бессильности и импотенции.

      -1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 3 октября 2016, 22:21

      нужно тебе лещей надавать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 20:53

      нужно чтобы Ростов надругался над спартаком

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 3 октября 2016, 19:42

      вот хитрый татарский "дипломат")))
      и вашим и нашим, а вернее не вашим-не нашим.....
      а профессор Преображенский говорил, что двум богам служить не возможно!!!!
      Кришито виноват- накажи, как положено! а если не виноват, то и наказывать не надо!!!

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      Рейтинг: +332

      семечкин > Ловкий Бубен 3 октября 2016, 20:28

      он говорит, что:
      . Это был бы удовлетворительный результат для обеих сторон. В таком случае «Зенит» бы не забил гол в ответной атаке»,
      то есть видит в задачах рефери никого не обидеть...
      Кришито нарушил....хитрый татарин предлагает наказать Кришито, потому, что иначе обидится Промес, но наказать так, чтобы не обиделся сам Кришито.....
      а надо наказывать так, как этого требуют правила, а не так, чтоб никто не обижался....

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