Братья Березуцкие выбивают у дочерней компании «Зенита» 17 миллионов

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие намерены через суд добиться выплаты им долга со стороны дочерней компании «Зенита» «Зенит премьер футбол». Армейские футболисты и бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов несколько лет назад открыли компанию «Премьер футбол групп», которая в 2011 году выдала несколько займов «Зенит премьер футбол» на общую сумму в 16 миллионов рублей.

За это время выплаты по процентам составили еще 1 миллион. Теперь футболисты выбивают долг через суд, подав иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.