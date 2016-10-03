Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Еременко: «Стопроцентных моментов у ворот «Ростова» ЦСКА не создал»

Еременко: «Стопроцентных моментов у ворот «Ростова» ЦСКА не создал»

3 октября 2016, 06:02
7

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко признал закономерность поражения команды в матче с «Ростовом» (0:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

«Сложно сказать, почему мы проиграли, обе команды играли очень аккуратно, встреча шла до гола. И мы тоже могли забить: Бибрас Натхо очень хорошо пробил со штрафного, но Сослан Джанаев прекрасно сыграл. Опять не получилось выиграть у «Ростова». ЦСКА мог отыграться и после первого пропущенного гола, мяч «скакал» у них по штрафной, но стопроцентных моментов все же мы не создали.

Возможно, команде не хватало Дзагоева в центре поля — он системообразующий игрок. Результаты без него о многом говорят», – заявил Еременко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1475473087
Роман прав, но хочу отметить, что команде нужен левый опорник, хороший центральный нападающий, левый полузащитник и пора менять Тошича.
Ответить
GM
1475481225
Траоре пока не тянет совершенно. Т.ч. качественный нап по-прежнему остается насущной необходимостью.
Ответить
каа
1475486883
Нужен нап... нужен нап... нужен нап
Ответить
zarsm
1475500276
Похоже последние деньки Лёни в качестве тренера подходят)
Ответить
84aivengo
1475504602
может это кадровый голод,может что либо еще... но ,думаю,слуцкий наелся в цска.. после сборной не идет у него
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+