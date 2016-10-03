Еременко: «Стопроцентных моментов у ворот «Ростова» ЦСКА не создал»

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко признал закономерность поражения команды в матче с «Ростовом» (0:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

«Сложно сказать, почему мы проиграли, обе команды играли очень аккуратно, встреча шла до гола. И мы тоже могли забить: Бибрас Натхо очень хорошо пробил со штрафного, но Сослан Джанаев прекрасно сыграл. Опять не получилось выиграть у «Ростова». ЦСКА мог отыграться и после первого пропущенного гола, мяч «скакал» у них по штрафной, но стопроцентных моментов все же мы не создали.

Возможно, команде не хватало Дзагоева в центре поля — он системообразующий игрок. Результаты без него о многом говорят», – заявил Еременко.