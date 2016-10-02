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    Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Рубином»

    В матче 9-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле одержал минимальную победу над «Рубином» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    1:0 – Ари, 45

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 20:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2016, 22:47

      Гол тура, как минимум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 2 октября 2016, 22:17

      молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 октября 2016, 21:35

      с Победой!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 2 октября 2016, 21:05

      У Рубина нет игры с первого тура.Тренер испанец провел всю предсезонку, а результат отрицательный.Отечественного тренера, уже давно попросили бы на выход...

      -1
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