Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Рубином»

Гол тура, как минимум.
В матче 9-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле одержал минимальную победу над «Рубином» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Ари, 45
В матче 9-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле одержал минимальную победу над «Рубином» со счетом 1:0. Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.
1:0 – Ари, 45
У Рубина нет игры с первого тура.Тренер испанец провел всю предсезонку, а результат отрицательный.Отечественного тренера, уже давно попросили бы на выход...