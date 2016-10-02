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    Луческу: «Ошибка Лодыгина? Говорил о подобной ситуации еще до матча»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об ошибке голкипера Юрия Лодыгина, которая привела к голу в ворота сине-бело-голубых в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

    «Если говорить о первом голе, то я на сегодняшней установке объяснял, что если мяч после штрафного будет отскакивать от земли, нужно выбить его во фланг, а не перед собой. Он допустил ошибку, и это привело к голу. Мы допускаем ошибки, которые обговариваем заранее. Надеюсь, как команды меняются, как игроки меняют свои привычки, также и Юра изменится.

    Очень важно, что мы победили, и важно, что мы хорошо проанализировали первый тайм, но это были ошибки Лодыгина, а не команды. Сказал ребятам, что мы должны его выручать, и у нас это получилось. Нет ни одного игрока, который был бы на Юру обижен. Было видно, что все без исключения хотят помочь ему в этой ситуации, и я хочу отметить хороший второй тайм. Все пытались его поддержать и сделать все возможное, чтобы добиться победы», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.10.2016 20:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 октября 2016, 00:30

      В конце матча он сделал пару неплохих действий, прыгал в ноги например. Может, когда-нибудь он перестанет косячить. Хочется в это верить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 октября 2016, 23:16

      Сколько можно привозить! Кержакова в ворота!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 2 октября 2016, 22:59

      Нет, ну какой-то безграничный кредит доверия у Лодыркина ) Может пора Кержа младшего основным сделать?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 2 октября 2016, 22:50

      Луческу,я Думал ты видишь , что Лодыгин решето. Сколько нужно косяков, чтоб ты это понял?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 октября 2016, 21:23

      А что про судейство ни слова.?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 2 октября 2016, 21:17

      Пора бы уже и М. Кержакову времени больше дать, через матч их ставить. И решить кто номер 1

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      ZzzzzzzzZzzzzzzz 2 октября 2016, 21:03

      Кержаков бы ставил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 2 октября 2016, 20:46

      Сколько можно? Клоун набриолиненный, задолбал уже. Пижон долбанный! Пускай за Спартак играет. (если возьмут)

      -2
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