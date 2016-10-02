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  • Тренер «Кубани»: «Оппоненты показывают свои лучшие матчи именно против нас»

Тренер «Кубани»: «Оппоненты показывают свои лучшие матчи именно против нас»

2 октября 2016, 01:55
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Старший тренер «Кубани» Михаил Семенов поделился впечатлениями после матча 15-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:1).

«Сначала хотелось бы поздравить всех неравнодушных к «Кубани» людей с первой домашней победой. Ребята проявили огромное желание и самоотдачу, все силы отдали для победы. Мы очень рады. Сегодня все порадовали, раз победили – все молодцы. Кто мало играл? Артем Щадин, считаю, очень прилично выглядел на своем месте. Достаточно часто обострял игру, у него также было огромное желание победить. Сегодня был сумасшедший уровень единоборств, мы выигрывали борьбу, особенно в центре поля. Да, мы пропустили этот, на мой взгляд, легкий гол. Нужно еще посмотреть, но как показалось со скамейки запасных, в том эпизоде где-то не хватило подстраховки. Сейчас не могу сказать точно, но, я считаю, это легкий гол, когда мы упускаем игрока один на один. Такого не должно быть. Нам некуда отступать, не бывало такого, чтобы мы не могли выиграть столько туров дома. Конечно, повторю, сегодня была огромная самоотдача и желание победить.

Против нас оппоненты настраиваются на игру с просто сумасшедшей самоотдачей. Наверное, они показывают свои лучшие матчи именно против «Кубани». Естественно, «Динамо» – лидер, но у нас есть неделя для подготовки. Будем готовиться, разбирать, анализировать. Надеюсь, сохраним тот победный дух, который сегодня присутствовал.

Отсутствие Петреску очень сильно сказывалось. Я уже говорил на прошлой пресс-конференции, что его не хватает. Повторю, главный тренер – он и есть главный тренер!», – сказал Семенов.

Напомним, главный тренер краснодарского клуба Дан Петреску был дисквалифицирован.

Источник: ФК «Кубань»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Енисей
Комментарии (2)
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alexis02lion
1475387550
Да ну. Все особо настраиваются на Кубань. Да ладно. Не такая у них сейчас игра чтоб особо настраиваться. Вон Динамо, Тосно это да. Тот же Шинник. Первая домашняя победа дождались таки. И на Динамо сами настраивайтесь, Динамо на Вас особо напрягаться не будет в своей подготовке, не те Вы сейчас.
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Alexdrill
1475572046
А Кубань показывает свои худшие матчи почти против всех:)
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