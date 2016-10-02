Тренер «Кубани»: «Оппоненты показывают свои лучшие матчи именно против нас»

Старший тренер «Кубани» Михаил Семенов поделился впечатлениями после матча 15-го тура ФНЛ против «Енисея» (2:1).

«Сначала хотелось бы поздравить всех неравнодушных к «Кубани» людей с первой домашней победой. Ребята проявили огромное желание и самоотдачу, все силы отдали для победы. Мы очень рады. Сегодня все порадовали, раз победили – все молодцы. Кто мало играл? Артем Щадин, считаю, очень прилично выглядел на своем месте. Достаточно часто обострял игру, у него также было огромное желание победить. Сегодня был сумасшедший уровень единоборств, мы выигрывали борьбу, особенно в центре поля. Да, мы пропустили этот, на мой взгляд, легкий гол. Нужно еще посмотреть, но как показалось со скамейки запасных, в том эпизоде где-то не хватило подстраховки. Сейчас не могу сказать точно, но, я считаю, это легкий гол, когда мы упускаем игрока один на один. Такого не должно быть. Нам некуда отступать, не бывало такого, чтобы мы не могли выиграть столько туров дома. Конечно, повторю, сегодня была огромная самоотдача и желание победить.

Против нас оппоненты настраиваются на игру с просто сумасшедшей самоотдачей. Наверное, они показывают свои лучшие матчи именно против «Кубани». Естественно, «Динамо» – лидер, но у нас есть неделя для подготовки. Будем готовиться, разбирать, анализировать. Надеюсь, сохраним тот победный дух, который сегодня присутствовал.

Отсутствие Петреску очень сильно сказывалось. Я уже говорил на прошлой пресс-конференции, что его не хватает. Повторю, главный тренер – он и есть главный тренер!», – сказал Семенов.

Напомним, главный тренер краснодарского клуба Дан Петреску был дисквалифицирован.