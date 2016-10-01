Рангник: «Контактов с ФА после увольнения Эллардайса не было»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник прокомментировал слухи, что он якобы общался с Футбольной ассоциацией Англии по поводу назначения на пост главного тренера национальной команды после отставки Сэма Эллардайся. По словам экс-наставника «Штутгарта», «Ганновера», «Шальке» и «Хоффенхайма», в последний раз контакт между ним и ФА имел быть место в июле. Ранее СМИ сообщили, что 58-летний немец может заменить Эллардайса в сборной.

«Через несколько дней после финала Евро-2016 мне позвонили. Это был технический директор FA Дэн Ашворт, которого я знаю несколько лет. Он пригласил меня на переговоры. У нас был хороший двухчасовой разговор. Спустя день Дэн сообщил мне, что они решили назначить английского тренера. С тех пор контракта больше не было», – сказал Рангник.