Петраков: «Для победы нужно играть целостный матч, «Томь» так пока не умеет»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков дал оценку действиям своих игроков по окончании поединка девятого тура РФПЛ с «Уралом» (1:1),

«Первый тайм провели невзрачно, несмотря на то, что забили. Во втором хорошие моменты были, Пугин и Самодин должны были забивать. Надо забивать, чтобы выигрывать. Откуда столько брака? Думаю, надо спросить у игроков. В первом тайме не могли разобраться, кто с кем играет. Выглядели как-то скованно. Во втором тайме почему-то все появилось.

К сожалению, чего-то все время не хватает. В Казани 15 минут не хватило, здесь тайм не могли раскачаться. Чтобы выиграть, нужно играть целостный матч, как бы он ни складывался. Мы, к сожалению, так пока не умеем», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».