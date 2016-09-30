Бухаров не сыграет с ЦСКА, участие Кудряшова под вопросом

Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал о текущем состоянии здоровья некоторых игроков ростовской команды перед встречей девятого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Кудряшова мы постараемся к игре подготовить, но вопрос остается открытым. Дело в том, что по диагнозу у нас есть небольшие разногласия между тем, что мы видим на снимках МРТ и клинической картиной спортсмена. Что касается Бухарова, скорее всего, предстоящую игру он пропустит, будем готовить его к последующим. После встречи с ЦСКА будем смотреть его самочувствие», – заявил Хохлов.