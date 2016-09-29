Роджерс: «Мне не в чем упрекнуть свою команду»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс очень доволен игрой своих подопечных в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). По словам специалиста, такой результат придал команде уверенности в своих силах.

«Мне не в чем упрекнуть свою команду. Но всегда есть моменты, в которых нужно прибавлять. Команда играла просто блестяще, прессинговала, действовала активно. Каждая наша атака выглядела так, что казалось, она может завершиться голом. Сегодня «Селтик» играл на самом высоком уровне, и это дает нам уверенности в своих силах», – сказал он.