Гамула: «Юношеская команда ПСВ показала нам, как нужно играть»

Главный тренер молодежки «Ростова» Игорь Гамула рассказал о причинах крупного поражения от ПСВ (0:6) в матче в юношеской Лиге чемпионов.

– Что произошло? Да просто мы небо и земля… У ПСВ команда сыгранная, давно составлена, высочайшего класса. Просто превзошли нас по всем статьям. Было видно, что мы находимся с ними в разных плоскостях. В общем, есть куда расти. Попросил ребят сильно не расстраиваться, а сделать выводы. Нам есть куда расти. Два мяча забили себе сами… Считаю, могли и не проиграть с таким крупным счетом. Что ж, в любом случае ПСВ – хороший пример для подражания.

– Писалось, что по регламенту УЕФА из нынешнего состава молодежной команды «Ростова» в силу разных ограничений в юношеской ЛЧ могут принять участие только три футболиста, не старше 1998 года рождения и на протяжении минимум трех лет являющихся воспитанниками клуба.

– Да. Так получилось. Приятно, что наша основная команда вышла в групповой турнир Лиги чемпионов. Но в молодежке не хватило людей соответствующего возраста и имеющих право играть в турнире. Оказались к этому не совсем готовы.

– Кто же за вас играет?

– Пришлось набирать мальчишек из спортивной школы – 1999 года. Они оказались не готовы к такому уровню. Но ничего – будем учиться, расти. Я не хочу их ни в чем упрекать. Такова реальность.

– Они ведь и за дубль почти не играли?

– Ну да… Опыта нет, навыков не хватает. Но нам все равно нужно двигаться вперед. Нам показали, как нужно играть в футбол.