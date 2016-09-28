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    Тарасов: «Поражения «Локомотива» – незаслуженные. Верю, что все будет хорошо»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки, рассказал о своем самочувствии.

    «Операцию мне сделали еще две с половиной недели назад. Очень понравился хирург: я проникся и доверился ему полностью. Результатом хирург остался доволен. Я заметил, что программы восстановления в Италии и Германии, где я лечил предыдущую травму, абсолютно разные. Там я первое время вообще не мог без костылей, а тут на третий день уже встал и пошел, используя только специальные наколенники. Каждый день делаю новые упражнения, уже справляюсь с нагрузкой, которую не мог себе позволить после первой травмы. Но торопиться не хочу: всему свое время.

    В Италии я провел две недели, уже успел набрать определенную форму, мышцы возвращаются в тонус. Вернулся в Москву: хочу побыть с командой, позаниматься на базе. Но в Италию все равно, возможно, скоро полечу снова: хирург сказал, что хочет держать мою ногу под личным контролем. А мне надо получить новые упражнения.

    Стало ли больше свободного времени? Наоборот! Мне и до операции говорили: «Травма – это плохо, но зато уделишь время семье, отдохнешь!». Увы, я уже знаю, что это такое. Ежедневно езжу на базу и провожу там несколько часов: различные упражнения в тренажерном зале, терапия, плавание, массаж…

    Внимательно следил за играми команды. Очень переживаю, держу с ребятами контакт. Обидные поражения, незаслуженные. Но я верю, что все будет хорошо. Надо еще больше работать – успеха можно добиться только через труд.

    Обязательно приду на встречу с болельщиками, очень жду открытого диалога. Ну, и на матч против «Арсенала», естественно. В трудные для команды минуты мы должны сплотиться и быть единым целым!» – сказал Тарасов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    28.09.2016 18:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 сентября 2016, 20:57

      Может лучше в ФНЛ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 28 сентября 2016, 20:50

      Тарасов: «Поражения «Локомотива» – незаслуженные. Верю, что все будет хорошо». Неправильно, тов. Тарасов, вы верите во что-то иль в кого-то. Надо возвести взор в небо, поднять руки и прокричать: "Все будет ХА-РА-ШО!" И главное - верить, верить и еще раз верить. А иначе никак, так и будете со своим "восставшим из пепла" прозябать.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 19:57

      У каждого своё мнение. И это хорошо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +651

      gunstilzit 28 сентября 2016, 19:28

      Димон,поправляйся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 28 сентября 2016, 19:10

      В ПерДе будешь,поверишь.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 18:45

      Динамо в ФНЛ тоже верит

      -3
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