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  • Желудков: «Витсель закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет»

Желудков: «Витсель закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет»

28 сентября 2016, 10:08
18

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков отметил отсутствие мотивации у полузащитника питерцев Акселя Витселя. По мнению ветерана, футболист просто отбывает номер на поле.

«Не отпустили человека в «Ювентус», вот он и не хочет играть. Выходит на поле, отбывает номер, ждет Нового года, чтобы его продали. По игре же все видно. Не понимаю только, почему этого не замечает главный тренер. Ну не ставь Витселя — и все. Мне кажется, со своим упадническим настроением он закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет. Сейчас Витсель только вредит. Отпустили бы – и пусть играет, где хочет», – заявил Желудков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (18)
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alp
1475048985
На лавку надо посадить и подержать там его до конца года. к этому времени он нахрен будет никому не нужен. Думаю, Луческу так и сделает.
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Asbjorn
1475050853
Не закончил,а просто в ювентус хочет
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Zёnя
1475051152
То, что у Витеся нет мотивации, - плюс стопицот! А вредителей в команде, к сожалению, и других хватает, все потенциал пытаются раскрыть!!!
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15112007
1475051649
В еврокубках Витселю самому выгодно играть так, чтобы никто не думал, что его отношение к футболу апатичное.
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policepnz
1475051986
лучше бы Аршавина вернули)
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panmon
1475052078
При наличии Кокорина и Лодыгина кто-то еще Витселя вспоминает? Пусть играет как хочет. Это лучше чем многие могут
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zenitforever2015
1475056225
Аксель просто боится травмироваться. Тогда он точно с Юве пролетит. Тут все маху дали....
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порт
1475057562
Кто должен выходить на поле, решает тренер, а не бывший игрок "Зенита".
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Фан666
1475061004
Если посадить его на лавку, так зимой его точно не продадите а потом сам бесплатно побежит с первым самолётом в первый попавшийся Галатасарай
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Garrincha58
1475079929
то что Зенит прос-рал 18 млн. евро это всем понятно так еще и зарплату ему плати за то что не играет, но что вы хотите это же митрофанушки управляют командой поэтому все так и происходит, в команду вливаются огромные деньги, а результат полный ноль и все хуже и хуже
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