Желудков: «Витсель закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков отметил отсутствие мотивации у полузащитника питерцев Акселя Витселя. По мнению ветерана, футболист просто отбывает номер на поле.

«Не отпустили человека в «Ювентус», вот он и не хочет играть. Выходит на поле, отбывает номер, ждет Нового года, чтобы его продали. По игре же все видно. Не понимаю только, почему этого не замечает главный тренер. Ну не ставь Витселя — и все. Мне кажется, со своим упадническим настроением он закончил с футболом. Хотя что беспокоиться – зарплата-то идет. Сейчас Витсель только вредит. Отпустили бы – и пусть играет, где хочет», – заявил Желудков.