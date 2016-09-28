Сон: «В России всегда непросто играть. Не самая чудесная погода, сильные команды»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин, гол которого принес английской команде победу над ЦСКА в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поделился своими впечатлениями.

«Я немного испугался, когда голкипер ЦСКА коснулся мяча при моем ударе. Но, к счастью, он закатился в сетку. Я счастлив, что снова забил. Матч был тяжелый, но мы заслужили победу. Москвичи оборонялись отчаянно, играли с сердцем. Однако мы доказали, что сильнее.

В России всегда непросто играть. Не самая чудесная погода, сильные команды. Тем ценнее наша победа», – заявил форвард.