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    Ещенко и Мельгарехо тренировались в общей группе «Спартака», Комбаров отсутствовал на занятии

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не смог принять участия во вторничной тренировке красно-белых. У игрока выявлен микронадрыв задней поверхности бедра.

    Отметим присутствие в общей группе защитника Андрея Ещенко и хавбека Лоренцо Мельгарехо, которые не играли в последних поединках по причине различных повреждений. А вот защитник Евгений Макеев продолжает трудиться по индивидуальному плану.

    По прошествии восьми туров «Спартак» занимает первое место в таблице с 19-ю очками и опережает ближайшего преследователя на один балл.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.09.2016 18:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 28 сентября 2016, 00:26

      Ну Ещенко поломает божей.красава-машина!!!!

      0
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 28 сентября 2016, 00:24

      Будь здоров!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 27 сентября 2016, 22:09

      Здоровья тебе Дима

      2
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 27 сентября 2016, 19:21

      Надеюсь Комбаров сможет играть против Зенита в воскресенье. Из-за жлобской трансферной политики Федуна, достойной замены ему на левом фланге не имеется. Мы уже видели к чему приводит отсутствие ключевого игрока по прошедшей игре с "Уфой", когда вместо подключающегося постоянно к атаке Ещенко играл Маурисио, глухо сидевший в обороне. А будь на его месте активный Ещенко, и кто знает, может быть игра сложилась бы по-другому

      3
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > oyabun 27 сентября 2016, 19:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да прикол, что крайне умственно отсталый комбаров является незаменимым. гы г ыгы

      -10
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > Karrerim 27 сентября 2016, 19:48

      Чего ты ржёш плесень подретузная.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Karrerim 28 сентября 2016, 06:45

      Долбаеб.

      2
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 27 сентября 2016, 19:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      было бы идеально, если бы комбаров отсутствовал и в заявке на каждый матч. тупейший игрок

      -10
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Karrerim 27 сентября 2016, 22:36

      Слабый защитник не уровень Спартака. В голе от Уфы есть часть его вины. Не вернулся и не преследовал игрока после потери мяча. И от Ска - х. из под него передача была сделана.

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > VVM1964 28 сентября 2016, 21:46

      Не только его ошибка. Череда ошибок. И Комбарова тоже. Учи мат часть и посмотри, что делал Комбаров после потери мяча, как мешал сделать передачу в центральную зону. И из под него от Ска получили. Посмотрим, что будет в Санкт-петербурге. Слабая зона у Спартака.

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