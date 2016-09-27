Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ролан Гусев: «Антирекорд Акинфеева? А сколько раз Игорь спасал ЦСКА?»

Ролан Гусев: «Антирекорд Акинфеева? А сколько раз Игорь спасал ЦСКА?»

27 сентября 2016, 16:28
13

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев накануне матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов выразил мнение, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не задумывается о своем антирекорде. Напомним, что российский вратарь пропускает в самом престижном европейском турнире 38 игр подряд.

– Получится ли сегодня у Акинфеева прервать свою серию в Лиге чемпионов?

– А сколько раз Игорь спасал ЦСКА? Сколько он мячей «вытащил»? Не знаю, давит ли на него эта статистика. Например, я и, думаю, другие футболисты вообще не обращают на это никакого внимания. Да, это неприятно, однако надо еще смотреть по игре. Вспомните матч с «Байером», сколько раз он спас свою команду? Что было бы если бы он пропустил? Мне кажется, что все эти антирекорды – тема для журналистов. Если спросить у Игоря, на что он был бы согласен, например, победа со счетом 2:1 или 0:0, то он выберет первый вариант. Я в этом уверен.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Акинфеев Игорь Гусев Ролан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
de bruyne
1474983225
Помню матч мю цска 3:3 тогда акинфеев чудиса творил белая форма вся испачкана об гозон была...
Ответить
Loko_Roma
1474983587
Гарик, верим!
Ответить
sour12
1474984582
только ублюдки,гниды и чмошники считают серии пропущенных мячей....а нормальные люди считают сколько раз выручил и вытащил матчи.
Ответить
panmon
1474984802
Он конечно молодец, но увы в основном мы играем 1-1 вместо 1-2 или 0-2 вместо 0-4...
Ответить
panmon
1474985242
Акинфеев: с 21 ноября 2006 года пропускает голы в ЛЧ Тоттенхем: Обыграв 5 мая 2010 года на выезде «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» впервые в своей истории вышел в Лигу Чемпионов, заняв 4-ое место Так что опыта у нас точно больше. Осталось только серию прервать... Надеюсь получится!
Ответить
007abdul007
1474986932
вот злорадствоют тут мясо, бомжи, но хочется спросить: а где ваши клубы в лч???
Ответить
ttter
1474986937
Он хороший вратарь это бесспорно.
Ответить
Aztec58
1474992406
Ждём от Игорька новых рекордов.
Ответить
perm 242
1474992775
Игорь гораздо чаще выручал свою команду и сборную , чем не спасал .... а косяков практически и не припоминается ( не то что нынешнее племя - один Лодыгин чего только "стоит" )
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1474994264
игор как мать ЦСКА а защитники засранцы он все время их жопу чистит
Ответить
Главные новости
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
5
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
8
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+