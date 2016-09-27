Ролан Гусев: «Антирекорд Акинфеева? А сколько раз Игорь спасал ЦСКА?»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев накануне матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов выразил мнение, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не задумывается о своем антирекорде. Напомним, что российский вратарь пропускает в самом престижном европейском турнире 38 игр подряд.

– Получится ли сегодня у Акинфеева прервать свою серию в Лиге чемпионов?

– А сколько раз Игорь спасал ЦСКА? Сколько он мячей «вытащил»? Не знаю, давит ли на него эта статистика. Например, я и, думаю, другие футболисты вообще не обращают на это никакого внимания. Да, это неприятно, однако надо еще смотреть по игре. Вспомните матч с «Байером», сколько раз он спас свою команду? Что было бы если бы он пропустил? Мне кажется, что все эти антирекорды – тема для журналистов. Если спросить у Игоря, на что он был бы согласен, например, победа со счетом 2:1 или 0:0, то он выберет первый вариант. Я в этом уверен.