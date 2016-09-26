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    Петраков: «Нам что ни бьют, все влетает»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча восьмого тура РФПЛ против «Рубина» (1:2).

    «Начали агрессивно второй тайм, забили ответный мяч, а потом, может быть, начали удерживать ничью, хотя я просил играть в футбол. После 70-й минуты очень прилично сбавили обороты.

    Нам что ни бьют, все влетает. Мне кажется, было достаточно далековато, и как-то мог, наверное, вратарь реагировать. Пропустили, а момента отыграться не нашли.

    Удалось ли выполнить обещание не ругаться матом во время матчей? Удалось. Я слежу за этим», – заявил Петраков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 22:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      товрос 27 сентября 2016, 08:25

      лучше бы ты матюкался,а команда выигрывала,а у тебя наоборот

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 26 сентября 2016, 22:44

      Посмотрел статистику матча, Рубин в створ ворот нанес 4 удара, тогда счет должен быть 4:1.

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