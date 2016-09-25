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    Вернблум: «Вряд ли пойду по стопам Мутко. Мне кажется, я буду ленивым для подобного»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что после завершения профессиональной карьеры игрока намерен отойти от футбольных дел.

    – Вы в курсе, что в день матча против «Краснодара» были выборы президента Российского футбольного союза?

    – В России? Нет, я не настолько информирован об этом, извините.

    – Когда закончите карьеру, пойдете по стопам Виталия Мутко, чтобы стать футбольным чиновником?

    – Вряд ли так произойдет. Мне кажется, я буду ленивым для подобного. Думаю, что когда завершу с футболом, не захочу больше заниматься чем-либо с ним связанным – с этим бизнесом я связан всю жизнь. Отойду от дел и стану больше наслаждаться жизнью.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2016 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 19:49

      Не устаю удивляться дебилизму спортивных (и не только) журналистов.

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