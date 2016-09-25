Вернблум: «Вряд ли пойду по стопам Мутко. Мне кажется, я буду ленивым для подобного»

Не устаю удивляться дебилизму спортивных (и не только) журналистов.
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что после завершения профессиональной карьеры игрока намерен отойти от футбольных дел.
– Вы в курсе, что в день матча против «Краснодара» были выборы президента Российского футбольного союза?
– В России? Нет, я не настолько информирован об этом, извините.
– Когда закончите карьеру, пойдете по стопам Виталия Мутко, чтобы стать футбольным чиновником?
– Вряд ли так произойдет. Мне кажется, я буду ленивым для подобного. Думаю, что когда завершу с футболом, не захочу больше заниматься чем-либо с ним связанным – с этим бизнесом я связан всю жизнь. Отойду от дел и стану больше наслаждаться жизнью.