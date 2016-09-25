Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чугайнов: «Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выразил мнение, что при предыдущем главном тренере Игоре Черевченко московская команда была сильнее.

    «Локомотив» выиграл у «Химок». Обыграть такую команду – невелика заслуга. На мой взгляд, здесь нечем гордиться. За победой вновь последовало поражение от более сильного соперника – «Ростова».

    Основная задача для «Локо» – войти в тройку призеров. Тренер должен предпринимать определенные шаги для того, чтобы команда поднималась в турнирной таблице. Семину был дан карт-бланш. Теперь спрашивайте с наставника. Юрий Павлович понимал, куда он идет. Та же самая команда добивалась результатов с Черевченко. При нем «Локомотив» был сильнее, показывал хорошие результаты.

    О сыгранности коллектива говорить не приходится. На мой взгляд, Черевченко работал в худших условиях, чем Семин. У него не было такой поддержки, тем не менее, Кубок выиграли. Если резюмировать все факты, которые мы имеем сегодня, то я считаю, что Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2016 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 сентября 2016, 19:43

      У Семина та же самая команда, что и Черевченко. Ничего не поменялось, кроме того, что только ленивые команды не знают как обыграть Локомотив. У Локомотива был Ниасс, которого было сложно остановить, он придумывал что-то, убегал. А щас убегать некому, а остальные все играют предсказуемо. Сложно изменить команду, не приобретая квалифицированных игроков. Черевченко ушел именно по этой причине, он не видел, как с таким составом можно чего-то добиваться. Без нападающего голов не будет, а без голов и побед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 27 сентября 2016, 01:13

      Чтобы попасть в тройку, нужно футболистов иметь как в тройке, а не шлак для середины таблицы. Вот чего все фанаты Локо хотят? Из ничего в тройку войти? Если у вас Бердыева личного нет, то и не надейтесь. Кого Локо сильнее текущим составом? Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак, Ростов? Все этим клубы по составу сильнее Локомотива.
      Раньше Локомотив был серьезной командой. Вспоминаются и чемпионства с Овчинниковым на воротах. Тогда посмотришь на игру Локо и думаешь: "Да этот вратарь составит конкуренцию любому!" А кубок РЖД тот же? Очень солидно выглядел Локо из года в год, а потом пришла Смородская и всё вам обломала. Но ребят, вы сами виноваты, кто ж вам что... Сейчас объективно и состав слабый и тренера слабые. А амбиции то откуда появляются? От фанатов, которые прошлое помнят? Так тогда надо селекционной службе лучше работать! Из основного состава игроков высокого уровня только два наберется Чорлука, да Самедов... Так в тройку лучших команд не входят. Пора бы всем российским клубам брать пример с Порту. Они игроков выращивают и продают за большие деньги. Просто надо знать рынок. Почему Мхитаряна того же пропустили когда он только начинал? Если тот же Порту покупает игроков из Бразилии, так как проблем с адаптацией у них нет, то почему мы не можем брать и просматривать игроков из бывших стран СССР? А то смотришь на состав Ндинга, Шкулетич, Ханти... Кто такие, откуда, зачем нужны? Игроки уровня российских, только легионеры... Зачем нужны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 25 сентября 2016, 22:44

      Чего все расхныкались, Все еще впереди. не надо уподобляться Спартаку, который меняет тренеров при малейшей неудаче. Ну нет сейчас в Локо классных нападающих.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 сентября 2016, 19:58

      нет у локо напа.. в этом то и беда..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 19:14

      Дело не в квалификации просто у Сёмина всё в прошлом, а у Черевченко есть будущее и Смородская это понимала, но новая метла (Герус) сделала ставку на прошлогодний снег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 25 сентября 2016, 17:53

      Паровоз пустить под откос...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 25 сентября 2016, 17:51

      Вот так вот, шпалыч!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2016, 16:59

      а кто нибудь задумывается что кто бы не становился у руля Паровоза ни у кого и ничего не получалось и уже давно вот надо о чем говорить а не о том кто лучше кто хуже

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Стелс_Липецк 25 сентября 2016, 16:51

      В этом году команда и с Черевченко не блистала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 сентября 2016, 16:46

      Черевченко,наверное,имеет больший потенциал создать КОМАНДУ!Моложе,(но в тоже время опыта достаточно) энергичней,смелее и главное, с новыми идеями...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11