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    Кротов: «Возвращение в «Спартак»? Все зависит только от меня»

    Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака» рассказал о своем возможном возвращении в московский клуб.

    «В последнем туре прошлого чемпионата не мог играть против «Спартака» по условиям трансферного соглашения? Такая тенденция, что все воспитанники «Спартака» очень хорошо и результативно играют против бывшей команды. Двойной, тройной настрой — больше, чем обычно. Теперь я могу играть, впервые выйду на поле против «Спартака», но ничего сверхъестественного сейчас не испытываю. Нужно спокойно готовиться к игре.

    Что касается возвращения в «Спартак» — все зависит только от меня, нужно забивать голы и передачи отдавать», — сказал Кротов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2016 15:28
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