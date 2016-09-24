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    Слуцкий: «Невозможно было обойтись без ротации в матче с «Енисеем»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подчеркнул, что не мог обойтись без ротации состава в игре 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (1:2). По словам наставника, армейцы не имеют настолько длинной скамейки, чтобы обходиться без подобных мер.

    «Почему ротировал состав в матче с «Енисеем»? У нас, по существу, не было другого варианта, учитывая график перелетов, режим матчей. Можно рассуждать о том, что мы неудачно сыграли этим составом, но все клубы Премьер-лиги так или иначе ротировали состав в Кубке. У кого-то больше возможностей проводить ротацию. У нас не такая большая обойма футболистов, поэтому Миланов, принимающий участие в 90 процентах матчей, считается игроком основы. Выходит он с первых минут или со скамейки – нюансы того или иного матча и соперника», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 октября 2016, 15:34

      Что мешает делать ротацию с командами второй половины таблицы? А то опять загоняем игроков, получат все травмы и будет непонятно с каким составом играть

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