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    Непомнящий: «Фернандес в сборной России? Виктор Ан тоже не с детства жил здесь»

    Российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, нужен ли защитник ЦСКА Марио Фернандес сборной России.

    – Нужен ли Марио сборной России. Здесь решение принимает главный тренер сборной. Если Фернандес подходит Черчесову по его требованиям, то его нужно вызывать.

    – Армеец сильнейший правый защитник сейчас в России?

    – Считаю его одним из сильнейшим. Он входит в первую двойку. По игре в обороне, по действиям в атаке. Не думаю, что по поводу его квалификации могут возникнуть какие-то споры. Конечно, вкусы разные, но…

    – Его главный конкурент Смольников?

    – Я бы не хотел сейчас конкретизировать. Но я уверен, что он сейчас один из двух лучших фланговых защитников в стране. А если учесть, что в сборной выступают Акинфеев и Березуцкий, то Марио быстро адаптируется к игре в сборной.

    – Не смущает, что бразилец по-прежнему плохо говорит по-русски?

    – Это уже другая тема. Когда наши игроки уезжают за рубеж – НБА, НХЛ – мгновенно начинают учить иностранный язык. В России же люди играют пять лет и так и не говорят. Так неправильно! К легионерам нужно предъявлять более строгие требования по освоению русского языка.

    – Не считаете, что натурализовывая иностранцев, мы закрываем дорогу нашим молодым футболистам?

    – Конфликт интересов. С одной стороны, конкуренция нужна, вне зависимости от паспорта. Клуб, играющий в еврокубках, должен иметь в составе лучших футболистов, в том числе и иностранцев. А вот национальная страна где-то даже и страдает от этого. Я бы хотел сказать о следующем. Посмотрите, сколько во Франции или Германии играет «настоящих» французов и немцев.. Но там люди попадают в эти страны еще в детстве, осваивают язык, вникают в традиции.

    – Марио Фернандес – явно не тот случай.

    – Пожалуй. Он уже приехал к нам в более зрелом возрасте. С другой стороны Виктор Ан тоже в детстве не жил в России. Но смотрите, как он быстро заговорил, пусть пока и не очень хорошо, по-русски. Хотелось бы пожелать этого и футболисту ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 20:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 24 сентября 2016, 10:29

      Пусть отменяют лимит,тогда наши из клубов полетят,потом из сборной и может быть тогда начнут прогрессировать-деньги за сидение на лавке кончатся же

      1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 24 сентября 2016, 09:09

      Ну да , только политика слабоумного может быть такая . Ужесточить лимит на играков , а в сборную набирать иностранцев которым дали паспорта РФ. Доживем до того что будет сборная России из 11-ти негритят.
      РФС сам себе противоречит.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 03:03

      А вот Михаил Ан у нас в Союзе родился и два матча за сборную СССР провёл и так нашим и остался.

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 сентября 2016, 01:42

      Азиаты в основной массе полиглоты, им иностранные языки всегда даются легче. Но я согласен, приехал работать в страну, будь добр разговаривай на языке этой страны.

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 24 сентября 2016, 00:41

      хм

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 сентября 2016, 00:17

      Странно. Португальцу легче говорить по-русски чем корейцу. Не хочет что-то.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 сентября 2016, 23:55

      Пусть играет. Но это должен быть единичный случай. Хватит!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Zeff 24 сентября 2016, 03:05

      Гильерме ещё.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 сентября 2016, 22:20

      Своих растить видимо уже не умеем видимо,скоро как в мини футболе будет,пол команды негров

      -1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 23 сентября 2016, 21:46

      всё возможно

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 сентября 2016, 20:53

      ну сравнил однако там звезда подтянул всю команду, а в футбол реально не самые лучшие

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