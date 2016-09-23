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  • Вернблум: «Антирекорд Акинфеева? Виновата вся команда, особенно – Василий Березуцкий»

Вернблум: «Антирекорд Акинфеева? Виновата вся команда, особенно – Василий Березуцкий»

23 сентября 2016, 13:23
30

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не слышал об антирекорде голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Отметим, Акинфеев пропускает голы уже в 38 матчах подряд. Швед в шутку назвал виноватым в этом Василия Березуцкого.

«Акинфеев пропускает уже 38 матчей подряд? Да ладно! Я не знал. Спасибо, парни, теперь обязательно приколюсь. А если серьезно, не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов. Считаю, что Игорь один из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что, как вы говорите, он пропускает так много в Лиге чемпионов, это вина всей команды и, в первую очередь, Василия Березуцкого», – заявил полузащитник «Российской газете».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Вернблум Понтус
Комментарии (30)
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Totti11
1474626487
Любят они стебаться друг над другом! А Васька так над всеми болельшиками, не только шутками , но и своей игрой!
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СОКОЛ САРАТОВ
1474627539
я думаю до 40 надо дотянуть и успкоиться
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TY13R
1474629427
не последний)))
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anri1703
1474630975
да там вся пенсионерская оборона виновата их уже пора в запас а они все служат)))
Ответить
Lexa_Lexa
1474630976
Вряд ли кто то побьет рекорд Игорька! Гордимся!
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nik55
1474632795
рекорд на века
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Dgad
1474634365
Шутник мля,)
Ответить
порт
1474635159
А Вася уже купил бейсбольную биту, для серьёзного разговора с Понтусом.
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spartach n1
1474636361
А скоро будет 39 )
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headdevil
1474644363
Теперь надо говорить антирекорд Василия Березуцкого
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