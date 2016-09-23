Вернблум: «Антирекорд Акинфеева? Виновата вся команда, особенно – Василий Березуцкий»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что не слышал об антирекорде голкипера армейцев Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Отметим, Акинфеев пропускает голы уже в 38 матчах подряд. Швед в шутку назвал виноватым в этом Василия Березуцкого.

«Акинфеев пропускает уже 38 матчей подряд? Да ладно! Я не знал. Спасибо, парни, теперь обязательно приколюсь. А если серьезно, не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов. Считаю, что Игорь один из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что, как вы говорите, он пропускает так много в Лиге чемпионов, это вина всей команды и, в первую очередь, Василия Березуцкого», – заявил полузащитник «Российской газете».