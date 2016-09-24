АПЛ. Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Суонси» и другие результаты

В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» в гостях благодаря дублю Серхио Агуэро взял верх над «Суонси» – 3:1. Отметим, что данная победа стала для «горожан» шестой в шести матчах чемпионата Англии.

Из других результатов отметим разгромную победу «Ливерпуля» над «Халл Сити» со счетом 3:1, поражение «Эвертона» от «Борнмута» и камбэк «Кристал Пэлас» в матче против «Сандерленда».

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Борнмут – Эвертон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Станислас, 23.

Суонси – Манчестер Сити – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Агуэро, 9; 1:1 – Льоренте, 13; 1:2 – Агуэро, 65 (с пенальти); 1:3 – Стерлинг, 77.

Ливерпуль – Халл Сити – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Лаллана, 17; 2:0 – Милнер, 30 (с пенальти); 3:0 – Мане, 36; 3:1 – Мейлер, 52; 4:1 – Коутиньо, 52; 5:1 – Милнер, 71 (с пенальти).

Удаление: нет – Эль-Мохамади, 27.

Мидлсбро – Тоттенхэм – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Сон, 7; 0:2 – Сон, 23; 1:2 – Гибсон, 65.

Сток Сити – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Аллен, 73; 1:1 – Рондон, 90.

Сандерленд – Кристал Пэлас – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Дефо, 39; 2:0 – Дефо, 60; 2:1 – Ледли, 61; 2:2 – МакАртур, 76; 2:3 – Бентеке, 90.

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