Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Ювентус» крупно обыграл «Кальяри» и другие результаты

    В матче пятого тура Серии А «Ювентус» со счетом 4:0 переиграл «Кальяри». В составе туринцев отличились Даниэле Ругани, Гонсало Игуаин и Даниэль Алвес, еще один мяч отправил в свои ворота Лука Чепетелли.

    В других встречах тура «Эмполи» уступил «Интеру», «Удинезе» и «Фиорентина» поделили очки, «Аталанта» проиграла «Палермо», «Дженоа» и «Наполи» счет не открыли, «Кьево» обыграл «Сассуоло» ,«Пескара» и «Торино» разошлись миром, «Рома» разгромила «Кротоне».

    Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

    Эмполи – Интер – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Икарди, 10; 0:2 – Икарди, 17.

    Удинезе – Фиорентина – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сапата, 26; 1:1 – Бабакар, 30; 2:1 – Данило, 45; 2:2 – Бернардески, 52 (с пенальти).

    Аталанта – Палермо – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Несторовски, 89.

    Дженоа – Наполи – 0:0 (0:0)

    Кьево – Сассуоло – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 –Ригони, 21; 1:1 – Дефрель, 28; 2:1 – Кастро, 40.

    Пескара – Торино – 0:0 (0:0)

    Рома – Кротоне – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Шаарави, 26; 2:0 – Салах, 37; 3:0 – Джеко, 48; 4:0 – Джеко, 57.

    Ювентус – Кальяри – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ругани, 14; 2:0 – Игуаин, 34; 3:0 – Алвес, 39; 4:0 – Чепетелли, 84 (в свои ворота).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11