Слуцкий: «Поражение не может быть к лучшему»

походу цска и спартак намеренно отказались от кубка, видимо сосредоточатся на еврокубках и внутреннем чемпионате....цска полюбому будет зимой серьёзно укрепляться, так что в этом евро сезоне будет результат в ЛЧ или же в ЛЕ.
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка России против «Енисея» (1:2).
– Мы понимали, что игра будет обоюдоострая. «Енисей» играл дома, и состав нашей оборонительной линии предполагал определенные огрехи. После того, как счет стал 1:1, все решила реализация. И у нас были моменты, и у «Енисея». К сожалению для нас, свой момент реализовали хозяева, с чем их поздравляю и желаю успехов в Кубке и в первенстве.
– Может, оно и к лучшему?
– Ну как к лучшему? Мы приехали играть и проиграли. Поражение не может быть к лучшему. Мы, безусловно, расстроены.
– Почему вы провели всего одну замену?
– Если посмотрите, кто у нас был в запасе, то поймете, – сказал Слуцкий.