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    Слуцкий: «Поражение не может быть к лучшему»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка России против «Енисея» (1:2).

    – Мы понимали, что игра будет обоюдоострая. «Енисей» играл дома, и состав нашей оборонительной линии предполагал определенные огрехи. После того, как счет стал 1:1, все решила реализация. И у нас были моменты, и у «Енисея». К сожалению для нас, свой момент реализовали хозяева, с чем их поздравляю и желаю успехов в Кубке и в первенстве.

    – Может, оно и к лучшему?

    – Ну как к лучшему? Мы приехали играть и проиграли. Поражение не может быть к лучшему. Мы, безусловно, расстроены.

    – Почему вы провели всего одну замену?

    – Если посмотрите, кто у нас был в запасе, то поймете, – сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.09.2016 19:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 сентября 2016, 04:00

      походу цска и спартак намеренно отказались от кубка, видимо сосредоточатся на еврокубках и внутреннем чемпионате....цска полюбому будет зимой серьёзно укрепляться, так что в этом евро сезоне будет результат в ЛЧ или же в ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 сентября 2016, 23:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жалкие слова в оправдание элементарного неумения сделать хоть что-нибудь разумное.

      -7
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      Рейтинг: +82

      Mi6 21 сентября 2016, 22:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Херой слуц... Гнать...

      -5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 сентября 2016, 21:42

      "Если посмотрите кто у нас был в запасе..." Что людей оскорбляешь,Слуцкер?Пятиклашек,по ошибке,заявил на матч?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > yorgenbarenz 21 сентября 2016, 21:48

      Он констатирует факт, что у ЦСКА нет игроков на 2-а состава, даже на один не всегда наскребаем...

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset > Gwynbleidd 21 сентября 2016, 23:10

      Даже на один не всегда наскребаем, но всю основу надо было оставить в Москве. Взял бы Дзагоева и Вернблума хотя бы. Вот и были бы две замены. Они бы могли повлиять на ход матча.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 22 сентября 2016, 15:16

      А 24-го кто играть будет, а так хоть молодёжь наигрывал.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 21 сентября 2016, 20:47

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      Товарищ Слуцкий,если Вы не можете своих игроков научить выбрасывать мяч из аута без потерь,то чему Вы их еще учите.Эти ребята из "Енисея"делали ваших игроков,как щенков и не один раз.Вы ,элементарно,не умеете поставить игру команде.Игроки "играют"как получится,нет плана,нет мысли,нет открываний,нет пасов на свободное место,ваши действия на поле настолько предсказуемы,что все команды играют с вами "первыми номерами".Даже "Енисей"сегодня играл намного лучше Вас.А вы чемпион страны.Не стыдно?????

      -4
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Boniel+ 21 сентября 2016, 21:49

      Уважаемый вы состав ЦСКА видели? Вы точно уверены,что это вопросы к Слуцкому, а не Гришену? Ну, а насчет стыдно, когда добьетесь хотя бы половины успехов ЦСКА, тогда и задавайте такие вопросы!

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Gwynbleidd 22 сентября 2016, 15:18

      Всё верно!

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 сентября 2016, 20:29

      Слили. Просто слили.
      "Если посмотрите, кто у нас был в запасе, то поймете"

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