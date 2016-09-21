Чернов: «Хочется разделить радость с болельщиками, которые сегодня пришли на стадион»

Защитник Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», поделился мыслями от матча Кубка России против ЦСКА (2:1), в котором он забил один из голов. Отметим, что права на футболиста принадлежал именно армейцам.

«Был ли особым настрой? Конечно, приезжает моя команда, я даже не знаю, как сказать, будущая или настоящая. Когда забил, не знал, что делать, хотя в программке перед матчем в интервью сказал, что буду праздновать, если забью, но не думал, что так будет. Хотел разделить радость с болельщиками, которые сегодня пришли на стадион. Со Слуцким поговорить не успел, мы сразу пошли к фанатам. Думаю, в подтрибунке поговорим, если он не уйдет», – заявил Чернов.