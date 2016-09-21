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    Чернов: «Хочется разделить радость с болельщиками, которые сегодня пришли на стадион»

    Защитник Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Енисей», поделился мыслями от матча Кубка России против ЦСКА (2:1), в котором он забил один из голов. Отметим, что права на футболиста принадлежал именно армейцам.

    «Был ли особым настрой? Конечно, приезжает моя команда, я даже не знаю, как сказать, будущая или настоящая. Когда забил, не знал, что делать, хотя в программке перед матчем в интервью сказал, что буду праздновать, если забью, но не думал, что так будет. Хотел разделить радость с болельщиками, которые сегодня пришли на стадион. Со Слуцким поговорить не успел, мы сразу пошли к фанатам. Думаю, в подтрибунке поговорим, если он не уйдет», – заявил Чернов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2016 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 18:33

      Это уже прям закономерность - "бывшие" игроки забивают своим клубам

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