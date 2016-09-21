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    Слуцкий: «Обязаны были выигрывать «Енисей» любым составом»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в рамках 1/16 финала Кубка России от «Енисея» (1:2). По словам специалиста, армейцы не могли не прибегнуть к ротации состава.

    «Учитывая наш график, мы пытались ротировать состав и при этом сыграть максимально качественно. По-другому просто невозможно. При этом не могу сказать, что приехали составом, который должен был уступать. Моменты были и у нас, и у «Енисея». К сожалению, «Енисей» реализовал больше. Но даже этим вариантом состава мы обязаны были выигрывать. Хозяева сыграли примерно так, как мы и ожидали», – заявил наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 17:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 сентября 2016, 18:32

      Тренер никакущий.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 21 сентября 2016, 23:44

      Енисей- КОСМОС!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 21 сентября 2016, 22:59

      Как жалок слуц...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 сентября 2016, 20:24

      «Обязаны были выигрывать «Енисей» ...
      Да, уж! Не знал, что на кону стояли акции красноярского клуба )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 19:22

      Леня, поздно пить боржоми, когда отвалилась печень)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 21 сентября 2016, 19:02

      Много трамвированых и много игр, но Енисей должны были обыгрывать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2016, 18:50

      Впрошлом году байкал хорошо сыграл но всетаки не получилось в этом красноярцы за прошлый год отыгрались молодцы хорошо смотрелись а по поводу состава у них и основная защитая дырявая не акинфеев дак вообще бы в каждом матче пропускали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 21 сентября 2016, 18:32

      Любым составом...но не с каждым тренером..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 21 сентября 2016, 18:26

      Что это было?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2016, 17:58

      Леня, скажи уж честно. Защитники-старые, три турнира не потянут, напа, вообще нет нормального....Сдали кубок. Да и не нужен он нам. У нас уже и кубки и суперкубки на вечном хранении, ставить некуда...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > vvv246 22 сентября 2016, 09:09

      Зениту????? Сколько у Зенита суперкубков и сколько у ЦСКА ?

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vvv246 22 сентября 2016, 19:54

      Теперь есть хоть на что помолиться

      0
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