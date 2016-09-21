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    Данильянц: «Нет неуважения к турниру, есть другие, которыми нельзя пренебречь»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высказал мнение о поражении в Кубке России от «Динамо» (0:4). По словам наставника, у дончан есть чемпионат России и Лига Чемпионов, поэтому команда была вынуждена выставить второй состав.

    «Сегодня мы играли в обновленном составе и весь первый тайм притирались друг к другу. Во втором тайме внесли поправки, и на поле была другая команда. Мы контролировали мяч, но, к сожалению, еще в первой половине пропустили три мяча. Поздравляю «Динамо» с победой. У нас плотный график. Мы играем через каждые три дня – это необычно для нашей команды.

    Здесь нет неуважения к турниру. Есть чемпионат России – им пренебречь нельзя, есть Лига чемпионов, где мы представляем всю страну, а есть Кубок России…В прошлом году мы тоже не смогли сыграть основой из-за плотного графика, но это не значит, что мы не уважаем этот турнир», – заявил специалист.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.09.2016 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 сентября 2016, 22:11

      Для Ростова сейчас как никогда сложно: играть на 3 фронта, правильное решение по поводу кубка!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 21 сентября 2016, 18:37

      Ну хоть правду сказал, что ему и команде неважен Кубок России) а не как Лёня, который оправдывается вечно)

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2016, 18:24

      "а есть Кубок России…" многозначительное троеточие )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 сентября 2016, 18:06

      Ясно.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 17:48

      Очень жаль, а за кубок можно было бы и побороться....

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 сентября 2016, 17:41

      мусоркам повезло с ростовом

      4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 сентября 2016, 17:24

      Объективно ростов не готов на 3 фронта играть пусть даже в лч особо не чего не светит хотя и в чемпионате тоже но сейчас надо график разгружать увы и ах

      4
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