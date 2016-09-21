Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой»

Продолжается подготовка «Рубина» к матчу 1/16 финала Кубка России против «Читы», который состоится в четверг, 22 сентября. Сразу несколько игроков казанского клуба не смогут принять участие в этой встрече.

Это голкипер Сергей Рыжиков, защитники Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эльмир Набиуллин и Мориц Бауэр, а также полузащитники Денис Ткачук, Алекс Сонг и Гекдениз Карадениз. У турка травма, но о характере повреждения и сроках восстановления не сообщается.