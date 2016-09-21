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    Рыжиков, Карадениз и Сонг не сыграют с «Читой»

    Продолжается подготовка «Рубина» к матчу 1/16 финала Кубка России против «Читы», который состоится в четверг, 22 сентября. Сразу несколько игроков казанского клуба не смогут принять участие в этой встрече.

    Это голкипер Сергей Рыжиков, защитники Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эльмир Набиуллин и Мориц Бауэр, а также полузащитники Денис Ткачук, Алекс Сонг и Гекдениз Карадениз. У турка травма, но о характере повреждения и сроках восстановления не сообщается.

    Источник: «Реальное время»

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    21.09.2016 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 сентября 2016, 16:58

      Санчес то что не играет, хоть немного опыта бы набрался, сыгранность увеличил бы

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      Рейтинг: +1297

      compka 21 сентября 2016, 12:23

      Рубин мог бы сконцентрироваться на кубке, в чемпионате всё равно ничего не светит

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