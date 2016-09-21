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    «Енисей» Тихонова примет на своем поле ЦСКА

    Футболисты ЦСКА отправились на матч 1/16 Кубка России в Красноярск, где им предстоит встретиться с местным «Енисеем». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 15:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 21 сентября 2016, 10:46

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